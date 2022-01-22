  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Mahathir Muhammed, hastaneye kaldırıldı
Dünya

Mahathir Muhammed, hastaneye kaldırıldı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Mahathir’in sözcüsü 96 yaşındaki eski Başbakanın 1 ay içinde 3. kez hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 13:28:00 -
Mahathir Muhammed, hastaneye kaldırıldı

Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, sağlık sorunları nedeniyle bir ay içinde 3. defa hastaneye kaldırıldı.

Mahathir’in sözcüsü, 96 yaşındaki eski Başbakanın kalp rahatsızlığı nedeniyle Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldığını, bunun son 1 ay içinde 3. kez olduğunu söyledi.

Daha önce 2 defa koroner baypas ameliyatı geçirmesine rağmen 2018’deki seçimleri kazanarak göreve gelen Mahathir, 22 ay sonra hükümet içi anlaşmazlık nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

En son görev yaptığı 2020'de dünyanın en yaşlı başbakanı olan Mahathir, geçen ay genel sağlık kontrolünden geçmiş, 7 Ocak’ta da aynı hastanede 6 gün yatarak tedavi görmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay