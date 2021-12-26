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Yerel Mahalleyi sarsan olay
Yerel

Mahalleyi sarsan olay

Rize'de Adem (68) ve eşi Nebahat Özdemir (57) yaşadıkları, apartman dairesinde silahla öldürülmüş halde ölü bulundu. Çiftin cesedleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 02:32:00 -
Mahalleyi sarsan olay

Merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde bir apartmanın 6'ncı katındaki evlerinde oturan Adem-Nebahat Özdemir çiftinden haber alamayan yakınları, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine akşam saatlerinde adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, kapısını çilingir yardımıyla açtıkları eve girdi. Evin salonunda hareketsiz yattıkları görülen Özdemir çiftinin, yapılan kontrollerde silahla vurularak öldüğü belirlendi.

Cansız bedenleri bulunan ciftin yanında tabanca da bulunurken, olayın nasıl gerçekleştiği araştırılıyor. Çiftin cesedleri, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

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