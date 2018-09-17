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Mahalleyi saran kötü koku, korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Adana'da eşi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan bir şahsın cansız bedeni, gelen kötü kokular üzerine metruk bir binada bulundu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 10:14
Mahalleyi saran kötü koku, korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Adana'da mahalle sakinlerinin koku üzerine girdiği metruk binada ceset bulundu.

KÖTÜ KOKU ÜZERİNE BİNAYA GİRDİLER

Olay, Merkez Yüreğir İlçesi Ulabatlı Hasan Mahallesi 3138 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle sakinleri metruk bir binadan kötü kokuların gelmesi üzerine binaya girdi. Metruk binaya giren vatandaşlar yerde hareketsiz yatan şahısla karşılaştı.

POLİSE HABER VERİLDİ

Olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri cesedin dün akşam saatlerinde kayıp olarak bildirilen Ali B.'ye (33) ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen Ali B.'nin karısı olduğu öğrenilen kadın sinir krizi geçirdi. İlk belirlemelere göre cesedin 3 günlük olduğu öğrenildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Ali B.'nin kesin ölüm nedeninin belli olması için cesedi Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 10:14
  1. Metruk bina
  2. Merkez Yüreğir İlçesi Ulabatlı Hasan Mahallesi
  3. Adana Adli Tıp Kurumu Morgu

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