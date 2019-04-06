Mahalleyi ayağa kaldıran olay! Polis son anda kurtardı Batman'da öğrencileri taciz ettiği belirtilen şüpheli, mahalle sakinlerinin saldırısına uğradı. Otomobilin içinde mahsur kalan şüpheliyi, polisler linç edilmekten son anda kurtardı.

Batman'da, iddiaya göre okul çıkışında öğrencileri taciz eden kişi, otomobilinde mahalle sakinlerince linç edilmek istendi. Taciz şüphelisi, öfkeli kalabalığın elinden olay yerine gelen polis tarafından kurtarılarak, gözaltına alındı. Mahalleli araca saldırdı Güneykent Mahallesi'ndeki Karatay İlkokulu'nda okuyan bazı öğrencilerin ders çıkışında okulun önünde bekleyen kişi tarafından taciz edildiği iddia edildi. Haberi duyan mahalleli, okulun önüne gelerek, taciz şüphelisinin içinde bulunduğu otomobile saldırdı. Otomobilin camları kırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirirken, saldırıya uğrayan taciz şüphelisi ise gözaltına alındı.

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