0553 313 94 23

Mahalleye esrarengiz böcek istilası! Halk tedirgin

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinin Pınarca Mahallesi'ni tarım alanlarından gelen böcekler istila etti. Minik siyah renkli olan ve türü henüz belirlemeyen böceklerle kendi imkanları ile ilaçlama yaparak önlem almaya çalışan vatandaşlar şimdi de yetkililerden yardım talebinde bulundu.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
Mahalleye esrarengiz böcek istilası! Halk tedirgin

Kapaklı'ya bağlı Pınarca Mahallesi'nde tarım arazilerinden gelen milyonlarca böcek mahalleyi istila etti. Yerleşim yerlerine gelen ve türü henüz tespit edilemeyen böcekler, mahallede bulunan bir çok evi ve iş yerini sardı.

Böcekleri uzaklaştıramadılar

Böceklerle yaklaşık 3 gündür mücadele etmelerine rağmen başarılı olamayanlar, bir an önce soruna çözüm bulmasını istedi. Kendi imkanları ile ilaçlama yapmaları rağmen böcekleri uzaklaştırmayı başaramayan mahalle sakinleri zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

Pınarca Mahallesi Muhtarı Taner Diril, mahalleyi saran böceklerin sarmasıyla ilgili çok şikayet aldığını belirterek, "Biz İlçe Tarım Müdürlüğü'nü, Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü'nü aradık. Geleceklerini söylediler ama şuan için gelen giden yok, bekliyoruz. Biz çözüm istiyoruz. Her yerde milyonlarca böcek var" ifadelerini kullandı.

Milyonlarca böcek var

Mahalle sakinlerinden Birset Güven, mahalleyi böceklerin 3 gün önce sarmaya başladığını belirterek, "Üç gündür böceklerle mücadele ediyoruz. Evlerimizi ilaçlamamıza rağmen çoğalan böcekler evlerimizi sardı. İlaçlama yaptık ama işe yaramak yerine daha da arttı. Hayatımızda böyle bir şey ile karşı karşıya kalmadık. Nereden geldi, nasıl oldu anlayamadık ki her tarafı sardı bunlar. Açık buldukları her yere giriyorlar. Her taraf böcek, bundan daha büyük ne sıkıntı olabilir ki" dedi.

Mahallede böcekler yüzündün büyük tedirginlik yaşadıklarını anlatan Halim Güven, "Belediye ekiplerinin acilen bu işe el atmasını bekliyoruz. 27 yıldır bu mahallede yaşıyoruz, hiç daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştık. Evimizin içine giriyorlar, evimizin dışını sardılar, her yere giriyorlar. Milyonlarca böcek var her yerde ve biz 3 gündür mücadele ediyoruz. Sesimizi hiç kimseye duyuramadık. Gelsinler görsünler, ilaçlayacaklar mı ne yapacaklarsa yapsınlar. Biz evimizde oturamıyoruz. Bahçelerimizi, mutfaklarımızı, yatak odalarımızı böcekler sardı. Belediye görevlilerini göreve çağırıyoruz, gelsinler, görsünler ve gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alsınlar" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:32
  1. Pınarca Mahallesi
  2. böcek istilası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil alan çalışmaları
    1. Karaman Belediyesinden çevre ve yeşil..
    2. 3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz!
    3. Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha..
    4. Güneş gözlüğü sadece aksesuar değil
    5. S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze..
    6. 15 Temmuz’da şehit olan emniyet..
    7. Mersin’de ’Et Borsası’ tartışıldı
    8. Pençe 2 Harekatı’nda 4 terörist daha..
    9. Mahalleye esrarengiz böcek istilası!..
    10. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek..
    11. Vali Demirtaş’tan 15 Temmuz..
    12. FETÖ'ye karşı yurt dışındaki mücadele..
    13. Manisa’da otomobil su kanalına uçtu
    14. Tağut nedir?
    15. Arseven'den 'ince' mesaj: Bu..
    16. Bulgaristan’dan Bilecik’e tarih gezisi
    17. Anadolu Üniversitesi İngiltere..
    18. Söke, 15 Temmuz Demokrasi Destanını..
    19. Pençe'de öldürülen terörist sayısı..
    20. Sınava son bir dakika koşusu
    21. Başkan Sekmen’den 15 Temmuz mesajı
    22. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “FETÖ;..
    23. Dünya Su Sporları Şampiyonası
    24. Dünyanın en ünlü kentinde hayat resmen..
    25. İspanya’da Boğa Festivali’nin son..
    26. Ukrayna, çocuk tacizcilerini hadım..
    27. Pehlivan; “Duruşumuz, Türk millettir”
    28. "15 Temmuz milletin, devletine tüm..
    29. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş’ten..
    30. Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler..
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Rus uzmandan Türkiye'ye kritik uyarı: F-35'ler işe yaramaz hale gelir
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun