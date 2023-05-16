‘Mahallenin cesuru, kavga edemeyeceği kimse yok!’ Akit’in manşeti gündemi salladı
Akit'in seçim manşetini yorumlayan gazeteci Erem Şentürk, "Akit mahallenin cesuru... Kavga edemeyeceği kimse yok" dedi.
14 Mayıs seçimi sonuçlandı, Cumhur İttifakı Meclis'te ezici çoğunluk sağladı, cumhurbaşkanlığı seçimi ise 0,51 puanla ikinci tura kaldı. Akit söz konusu gelişmeyi, "Meclis'te ezdi, sıra başkanlıkta" manşetiyle duyurdu.
Akit'in manşeti gündemde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Erem Şentürk de gazete manşetlerini yorumladığı YouTube canlı yayınında Akit hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.
Şentürk, "Akit gene Akit. Akit valla Akit ya. Mahallenin delisi. Bunlar gibi kimse kavga etmez. Bazen, Allah sizin iyiliğinizi versin, diyorum ama genel anlamda Akit mahallenin cesurudur. Kavga edemeyecekleri kimse yok onların" dedi.