  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ‘Mahallenin cesuru, kavga edemeyeceği kimse yok!’ Akit’in manşeti gündemi salladı
Gündem

‘Mahallenin cesuru, kavga edemeyeceği kimse yok!’ Akit’in manşeti gündemi salladı

Yeniakit Publisher
2023-05-16 12:20:00 -

Akit'in seçim manşetini yorumlayan gazeteci Erem Şentürk, "Akit mahallenin cesuru... Kavga edemeyeceği kimse yok" dedi.

14 Mayıs seçimi sonuçlandı, Cumhur İttifakı Meclis'te ezici çoğunluk sağladı, cumhurbaşkanlığı seçimi ise 0,51 puanla ikinci tura kaldı. Akit söz konusu gelişmeyi, "Meclis'te ezdi, sıra başkanlıkta" manşetiyle duyurdu.

Akit'in manşeti gündemde geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Erem Şentürk de gazete manşetlerini yorumladığı YouTube canlı yayınında Akit hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Şentürk, "Akit gene Akit. Akit valla Akit ya. Mahallenin delisi. Bunlar gibi kimse kavga etmez. Bazen, Allah sizin iyiliğinizi versin, diyorum ama genel anlamda Akit mahallenin cesurudur. Kavga edemeyecekleri kimse yok onların" dedi.

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!
Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit'teki yangını seyreden İBB itfaiyesinde PKK skandalı patlak verdi!

Akit’e destek ziyaretleri sürüyor
Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Medya

Akit’e destek ziyaretleri sürüyor

Bilirkişi heyeti Akit binasını inceledi
Bilirkişi heyeti Akit binasını inceledi

Gündem

Bilirkişi heyeti Akit binasını inceledi

Akit TV Erdoğan'a LGBT'li sapkınları sordu! 'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz'
Akit TV Erdoğan'a LGBT'li sapkınları sordu! 'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz'

Siyaset

Akit TV Erdoğan'a LGBT'li sapkınları sordu! 'Sapkın akımların meşrulaştırılmasına izin veremeyiz'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ziya

Akit yazılı manşetin şahı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23