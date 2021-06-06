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Gündem Mahalleliyi ayağa kaldıran olay
Gündem

Mahalleliyi ayağa kaldıran olay

Aydın’ın Efeler ilçesinde gece saatlerinde havaya rastgele ateş açan şahıs, mahalleliyi ayağa kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-06-06 06:58:00 -
Mahalleliyi ayağa kaldıran olay

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesi, Yedieylül Mahallesinde saat 23.45 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1001 Sokak üzerinde bir şahıs aracı ile seyir halindeyken havaya 10 el ateş açtı. Şüpheli şahıs bir şarjörü boşalttıktan sonra, aracı ile hızlanarak olay yerinden uzaklaştı. Silah sesini duyan mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, silahtan çıkan boş kovanların incelenmesi için bölgeye olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Şans eseri o esnada balkonda oturan vatandaşlardan yaralanan olmadı. Yaşanan olayın ardından büyük panik yaşadıklarını ifade eden mahalle sakinleri, şahıstan şikayetçi oldu.

Bölgede yapılan araştırmaların ardından şüpheli şahsın uzaklaştırma kararı olan D.E. olduğu iddia edildi. Polis şüpheli şahıs ve aracın bulunması için çalışma başlattı.

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