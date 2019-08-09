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Mahalleliden kaçak kontrol ekibine: “Ölüme razıyız, bu iş olmayacak”

Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, Şırnak’ın Silopi ilçesinden sonra dün de kaçak kullanım oranının yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın Güleçoba Mahallesi’nde engelleme ile karşılaştı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:05
Mahalleliden kaçak kontrol ekibine: “Ölüme razıyız, bu iş olmayacak”

Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, Şırnak’ın Silopi ilçesinden sonra dün de kaçak kullanım oranının yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın Güleçoba Mahallesi’nde engelleme ile karşılaştı. Yaşanan olaylar jandarmanın havaya ateş açması sayesinde büyümeden önlenirken, bazı mahalle sakinlerinin “Ölüme razıyız, bu iş olmayacak” diyerek kaçak kullanma konusunda ne denli ısrarcı oldukları cep telefonu kameralarına yansıdı.


Sorumluluk bölgesinde bulunan illerde kaçak tüketimle mücadele konusunda kararlılığını her fırsatta gösteren Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu kez kayıt dışı kullanımın yüzde 75 olduğu Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Güleçoba Mahallesi’ne gitti. Toplam 22 kişiden oluşan 11 kaçak kontrol ekibi jandarmanın güvenlik tedbiri almasının ardından 190 abonenin bulunduğu mahallede çalışma başlattı.



“Ölüme razıyız, bu iş olmayacak”


Kısa süre sonra mahalle sakinlerinden bazıları, ekipteki görevlilere hakaret ve küfürler ederek çalışmalarını engellemeye başladı. Jandarmanın sükunet çağrısında bulunması üzerine bazı mahalle sakinlerinin “Cezaya razıyız, karakola da razıyız, ölüme de razıyız. Bugün bu iş olmayacak. Beni öldürsünler. Çıkın dışarı” diyerek kaçak kontrol ekiplerini mahalle dışına çıkarmaya çalıştığı dikkat çekti. Ekipteki görevlilerin cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde jandarmanın, mahalle sakinlerinden bazılarının silahlanmaya çalıştığı konusunda uyarıldığı da belirlendi.



Olayların büyümemesi için mahalleden ayrıldılar


Yaşanan gerilim kısa süre sonra taşlı saldırıya dönüşünce, jandarma da olayları yatıştırmak için tedbir amacıyla havaya ateş etti. Buna rağmen olaylar durulmayınca, jandarmanın da önerisini dikkate alan Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, olayların büyümemesi için ileri ki günlerde çalışma yapmak üzere mahalleden ayrıldı.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş39 dk önce
    un tanesi kadar hakkım geçiyorsa haram zıkkım olsun .............
  • A.HamitA.Hamit44 dk önce
    Utanmaz hırsızlar, böylece hırsızlıklarını kendi elleriyle tescillemiş oldular. Bedava elektrik kullanmaya devam, jandarmanın da karizması yerle bir böylece. T.C. Devletinin gücü bir mahalledeki üç-beş hırsıza yetmiyormu da kuyruğu kıstırıp çekiliyor jandarma. SonraDA YOK YEDİ DÜVELE YOK AMERİKAYA KAFA TUTUYORUZMUŞ. Kekleniyormuyuz yoksa????
  • Ersin Kamil BektaşErsin Kamil Bektaş45 dk önce
    Oh be ne güzel devlet hırsızdan korkar olmuş. Biz ne suç işledik tıkır tıkır ödüyoruz. Burası Türkiye ve müslüman bir ülke alın hepsini kardeşim her silah gösterenden korkarsak vay halimize bee

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