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Mahalleli yayladayken evlerini soydular

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Dereuzunyer Mahallesi sakinlerinin yaylada olmasını fırsat bilen kişi ya da kişiler, 15 ev ve muhtarlık ofisindeki değerli eşyaları çaldı. Jandarma hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

09 Ekim 2018 Salı 17:32
Mahalleli yayladayken evlerini soydular

Dereuzunyer Mahallesi sakinlerinin yılın bir bölümünü kestane hasadı için 10 kilometre mesafedeki Başova Yaylası'nda geçirmesini fırsat bilen kişi ya da kişiler, boş olan evlerden hırsızlık yaptı. 140 hanenin bulunduğu 182 nüfuslu mahalledeki 15 ev ile muhtarlık ofisindeki değerli eşyalar çalındı. Hatta camideki avizelerin dahi çalındığı anlaşıldı. Mahalledeki evlerden çamaşır makinesi, buzdolabı, soba, fırın ve ocak gibi beyaz eşyaların çalındığı kaydedildi.

Geçen cumartesi günü hırsızlıkları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Mahallenin giriş ve çıkışında bulunan güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı. Hırsızlıkla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Muhtar Hasan Fırtına, "Mahalleye indiğimde, muhtarlık binasının yanındaki tuvaletin kapısının yerinde olmadığını fark ettim. Şüphelendim. Etrafa baktığımda bazı evlerin kapılarının kırılmış olduğunu gördüm. Herkesin evini kontrol etmesi için hemen yaylada yaşayanlara habere gönderdim. Durumu, jandarmaya bildirdim. Benim evin de bulunduğu 15 evin kapıları kırılarak içeri girilmiş, birçok eşya alınmış. Hatta camideki avizelerin de çalındığını tespit ettik" dedi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 17:32
  1. İzmir
  2. hırsızlık
  3. soygun

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