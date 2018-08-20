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Mahalleli yataklarından fırladı! Gece yarısı sokağa bomba attılar...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir sokağa ses bombası atan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:25
Mahalleli yataklarından fırladı! Gece yarısı sokağa bomba attılar...

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, sokağa ses bombası atan 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, dün gece saatlerinde Sevgi Mahallesi 84. Sokak'ta patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, sokağa gelen hafif ticari araçtan ses bombası atıldığını belirledi. Polis, çevredeki güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu ses bombasını atanların kimliklerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda B.C.G, U.K. ve R.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda maytap ve torpil ele geçirildi.

İşlemleri süren zanlıların, emniyetteki ifadesinde suçlarını itiraf ettiği, olayın kız meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 23:25
  1. İzmir
  2. Gaziemir
  3. patlama

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