Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında kavga

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş, mahallerinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler, pompalı tüfek, tabancayla ateş açıp bıçakla karşı tarafa saldırdı. Olayda, bir kişi ateşli silah, bir kişi bıçak ve bir kişide darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise hızla kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.