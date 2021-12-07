  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında kavga
Yerel

Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında kavga

Adana’da iddiaya göre mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan kişiler ve vatandaşlar arasında silahlı, bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 03:42:00 -
Mahalleli ve uyuşturucu satıcıları arasında kavga

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir grup vatandaş, mahallerinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişiler, pompalı tüfek, tabancayla ateş açıp bıçakla karşı tarafa saldırdı. Olayda, bir kişi ateşli silah, bir kişi bıçak ve bir kişide darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayı gerçekleştiren şüpheliler ise hızla kaçarak izini kaybettirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmalarında devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kış aylarında 3 kişiden birinde
Sağlık

Kış aylarında 3 kişiden birinde "kış bunalımı" görülebiliyor

Psikoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Maçkalı, özellikle kuzey yarım kürede kış aylarında hemen hemen 3 kişiden birinde "kış bunalımı" görü..
Uzmanlar açıkladı! Türkiye
Teknoloji

Uzmanlar açıkladı! Türkiye "MMU" projesinde Rusya ile hangi alanlarda işbirliği yapabilir?

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Milli Muharip Uçak (MMU) projesinde Rusya ile işbirliği yapılabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. ..
Avrupa doğalgaz kriziyle boğuşuyor! Avrupa’da doğalgazsız kış kapıda
Avrupa

Avrupa doğalgaz kriziyle boğuşuyor! Avrupa’da doğalgazsız kış kapıda

Avrupa’da enerji ve tedarik kriziyle baş etmeye çalışıyor. Rus enerji şirketi Gazprom, Avrupa’daki depolarda yüzde 23,4 oranında doğalgazın ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay