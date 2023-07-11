Mahalleli isyan ediyor! Bu mahallede yaşayanlar pencerelerini açamıyor

Sivas kent merkezi Karşıyaka Mahallesi 12. sokakta bulunan bir işletmede gerçekleştirilen düğünlerde yüksek sesle müzik yayını yapılması mahalleliyi bıktırdı. Gürültüden dolayı pencereyi dahi açmakta zorlanan mahalle sakinleri, tepki gösterip yüksek sesin engellenmesi için imza topladı. Sivas Belediyesi tarafından işletmeyle ilgili kapatılma kararı alınmasına rağmen düğünler devam etti.

Evlerinin pencerelerini açamıyorlar

Necati Erdoğan, sesten rahatsız olduklarını ifade ederek, “Benim engelli bir çocuğum var. İşimi gücümü bıraktım çocuğumla ilgileniyorum. Yaklaşık 8-9 yıldır çocuğum yatıyor. Bu müzikten bizim mahalle sakinleri de çok rahatsız. Kayıtlarda buranın çay bahçesi olduğu var. İmza topladık ve belediyeden kapama kararı çıktı. Sözde çay bahçesi ama düğün yapıyorlar. Mahallenin yarısı bu gürültüden akşam olunca havanın sıcaklığında evde camları açınca bu duyduğunuz sesi duyuyoruz. Pencereyi kapasak içeride sıcaktan duramıyoruz” dedi.

Kapatılmasını istiyorlar

Mahalle sakinlerinden Erdiç Dilmeç ise gürültünün geç saatlere kadar sürdüğünü söyleyerek, “Geç saatlere kadar gürültü içerisindeyiz. Bu yer yapılırken gürültü engelleyici maddelerin kullanılması gerekiyordu. Fakat hiçbir şekilde ses yalıtımı yapılmadı. Geç saatlere kadar müzik sürüyor, mahalledeki insanları rahatsız ediyorlar. Burası çay bahçesiyse çay bahçesi olarak kullanılsın. Kimsenin ekmeğinde değiliz. Fakat müzik sesinden biz rahatsız. İşe gideceğiz ama geç saatlere kadar müzik çalıyor. Uyuyamıyoruz. Mahalle aralarında böyle bir şeye izin verilmiyor” diye konuştu.