0553 313 94 23

Mahalleli istedi Kızılay’ın gezici kan bağış tırı yola çıktı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kan vermek istediklerini belirterek sosyal medya üzerinden Kızılay’ın gezici kan bağış tırının mahallelerine gelmesini istedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 12:44
Mahalleli istedi Kızılay’ın gezici kan bağış tırı yola çıktı

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, kan vermek istediklerini belirterek sosyal medya üzerinden Kızılay’ın gezici kan bağış tırının mahallelerine gelmesini istedi. Çağrıyı dikkate alan Kızılay, tırı mahalleye ulaştırarak bağışları topladı.


Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi sakinleri, sosyal medya üzerinden toplanarak Türk Kızılay’ına kan bağışı yapmak istediklerine yönelik mesajlar attı. Vatandaşların talebini dikkate alan yetkililer kan bağış tırını mahalleye gönderdi. Gezici kan bağışı aracında mahalle sakinleri ile bir araya gelen Türk Kızılay’ı kan bağışlarını topladı.


Mahalle sakinlerinden Sıraç Çavuş, onlarca kişinin kan bağışı vermesinden memnun olduklarını ifade ederek başka hayatlara dokunmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarını ifade etti. Çavuş Türk Kızılay’ına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da dehşet dolu anlar! Girdiği konteynerde ölümle burun buruna geldi
    1. Konya'da dehşet dolu anlar! Girdiği..
    2. Naz Aydemir Akyol, Avrupa..
    3. Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların..
    4. Şehzadeler’de temizlik seferberliği
    5. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    6. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında..
    7. Ege'de onlarca göçmen yakalandı
    8. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    9. Optimum’da spor vakti
    10. Gözünde şaşılık olan genç kız..
    11. Yuvadan düşen yavru kuşun imdadına..
    12. 14 kişinin yaralandığı zincirleme..
    13. Kocaeli’de yolu kaplayan köpüğün..
    14. İzmir'de orman yangını
    15. Türkiye bir askeri üs daha kuracak!
    16. Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1..
    17. Darbeci FETÖ'nün emniyet mahrem..
    18. TIR'a arkadan çarptı, ardından..
    19. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki..
    20. Muğla Milas'ta orman yangını çıktı
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım