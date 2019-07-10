Mahallede karşılaşan husumetlilerin kavgasında kan döküldü!
Edirne'de Menzilahir Mahallesi'nde karşılaşan husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:20
Edirne'de çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen K.U. ve T.O. Menzilahir Mahallesi'nde karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.U. yanında tabancayla T.O'ya ateş etti.
Müdahaleler yetersiz kaldı
Yaralanan T.O, kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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