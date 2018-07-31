0553 313 94 23

Mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda gözaltı var

Sancaktepe’de komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Olaya müdahale eden polislere taşlarla saldıran grup biber gazıyla dağıtılırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

31 Temmuz 2018 Salı 22:38
Mahalle savaş alanına döndü! Çok sayıda gözaltı var

Olay, 20.00 sıralarında Sancaktepe Akpınar Mahallesi Hüner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenden komşu iki aile arasında geniş çaplı kavga çıktı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir kişiyi gözaltına almak isteyen ekiplere zorluk çıkarmaya başladı.

DESTEK İSTENDİ

Bunun üzerine ekipler destek istedi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda zırhlı araç ve çevik kuvvet ekibi gönderildi. Grup taşlarla polis ekiplerine saldırmaya başlayınca polis ekipleri grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Kavgaya karışan ve polis ekiplerine saldıran çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Çıkan kavga ve polise taş atanlar ile ilgili çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 22:38
  1. Sancaktepe
  2. İstanbul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaçak lüks araçları un ufak ettiler
    1. Kaçak lüks araçları un ufak ettiler
    2. Kral Selman'dan Muhammed bin Selman'a..
    3. Mesane kanseri nedir? Nasıl tedavi..
    4. Karın neden guruldar?
    5. Saman nezlesi daha çok kimlerde görülür?
    6. Boy uzatan besinler
    7. Karadut şurubu nasıl yapılır?
    8. Mahalle savaş alanına döndü! Çok..
    9. Tüpten sızan gazdan zehirlenen çift öldü
    10. Güney Afrika'daRus gazeteciler..
    11. Kim, yeni hamlesiyle dünyayı ayağa..
    12. Galatasaray Komşu'da mağlup! Maçta 5..
    13. Başkan Erdoğan 25 Eylül'de BM'de dünya..
    14. İran'dan Donald Trump'ın görüşme..
    15. Güney Afrika'da 3 Rus gazeteci öldürüldü
    16. Akit sordu, vatandaşlar cevap verdi:..
    17. Irak'ta emekli maaşları askıya alınıyor
    18. Dışişleri'nden Afganistan'daki..
    19. Süper Kupa öncesi Galatasaray'dan..
    20. Google'den dikkat çeken reklam filmi:..
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    Fethullah Gülen nereye gömüldü? Fetullah Gülen son dakika öldü
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu