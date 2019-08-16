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Mahalle sakinlerinin hırsız korkusu

Adıyaman’da, bir hafta içerisinde aynı sokakta bulunan 2 adresi soyan ve 2 adresi de soyamadan kaçan kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar mahalle sakinlerinin korkusu oldu.

16 Ağustos 2019 Cuma 19:21
Mahalle sakinlerinin hırsız korkusu

Adıyaman’da, bir hafta içerisinde aynı sokakta bulunan 2 adresi soyan ve 2 adresi de soyamadan kaçan kimliği belirsiz hırsız ya da hırsızlar mahalle sakinlerinin korkusu oldu.


Edinilen bilgilere göre, 1 hafta içerisinde Varlık Mahallesi 1517 Sokak içerisinde bulunan Abuzer Kucak’ın evinden bin 500 TL, Ahmet Asnuk’un evinden 300 TL para çalan ve Nevzat Doymaz ile Mustafa Kucak’ın da evine giren kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar bir şey alamadan kaçtı. Son günlerde aynı sokak içerisinde hırsızlık olaylarının artış göstermesi ile büyük korku yaşadıklarını belirten vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışmalar yaptı.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 19:21
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