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Mahalle sakinlerinden 300 yıllık konağa restorasyon talebi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık 300 yıllık tarihi konağın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.

26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
Mahalle sakinlerinden 300 yıllık konağa restorasyon talebi

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde vatandaşlar, yaklaşık 300 yıllık tarihi konağın restore edilip turizme kazandırılması için yetkililere çağrıda bulundu.


Mazıdağı ilçesinde bir dönem cezaevi olarak kullanılan 300 yıllık tarihi konak, son yıllarda madde bağımlılarının meskeni haline geldi. Kendi evlerinde rahat oturamaz hale gelen vatandaşlar, madde bağımlılarının meskeni haline gelen konağın restore edilip turizme kazandırılmasını istedi. Tarihi yapının restore edilmesinden sonra bölgeye çok sayıda turistin gelebileceğini kaydeden vatandaşlar, "Çocuklar tarihi konak çevresinde bulunmaktan korkuyor. Bu konak tüm mahalleli için tehlike arz ediyor. İçinde kimse oturmadığı için son zamanlarda harabe yapısıyla madde bağımlılarının mekanı haline gelmiş. Eskiden ağa aileleri ve Mazıdağı’n asil aileleri gelip bu konakta konaklıyordu. Konağın alt bölümü bir dönem cezaevi olarak kullanılıyordu. Tarihi konağın turizm için restore edilmesini talep ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 14:18
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