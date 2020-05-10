Mahalle muhtarından ihtiyaç sahiplerine ramazanda ücretsiz pide servisi

İSTANBUL (AA) - GENCEBAY GÜR - KÜBRA KARA - Kartal'ın Atalar Mahallesi'nde 6 yıldır muhtarlık yapan Erhan Gülmüş, yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahibi insanların evlerine gıda kolisi ve pide götürüyor.

Gülmüş, 31 bin 200 nüfuslu mahallede düzenlediği farklı organizasyonlarla vatandaşlara yardım ediyor. Muhtarlık odasında makam koltuğu ve masası dahi olmayan Gülmüş, ihtiyaç sahibi aileler için ramazanda ücretsiz pide dağıtılmasını sağlarken, yaşlı ve hastaların pide servisini de kendisi yapıyor.

Mahalle sakinlerinin her zaman telefonla kendisine ulaşmasını isteyen Gülmüş, evlere pide dağıtması, vefat edenler için Kur'an okutup helva dağıtmasıyla da mahallelinin gönlüne taht kuruyor.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Gülmüş, geçen sene ramazanda elinde 60 pide kalan bir fırıncının kendisini aramasıyla bu görevi üstlendiğini belirterek, "Fırıncı, pideleri ihtiyaç sahibi olanlara dağıtmamı istedi. Tam da iftar sofrasındaydım, hemen kalktım. Ramazanın beşinci günüydü. Pideyi teslim ettiğim ailelerden birisi bana 'Muhtarım çocuklarım pide istiyordu, cebimde de alacak para yoktu.' diye ağlayınca o ramazan bütün fırınları dolaşarak ellerinde kalan pideleri vatandaşlara dağıtmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Gülmüş, bu sene de bir fırıncının kendisini arayarak ramazan ayında ihtiyaç sahipleri için pide yapacağını, bunların dağıtılması konusunda yardım istediğini anlattı.

Bu şekilde pide dağıtımının yapıldığını dile getiren Gülmüş, sosyal medya üzerinden vatandaşlara ulaşarak sürdürdüğü yardım faaliyetlerini şöyle anlattı:

"İhtiyacı olanlar bize telefondan, WhatsApp üzerinden ulaşıyor. Her gün 200 pide çıkıyor. Bu gruba, belirli bir saate kadar fırından ücretsiz pide alabileceklerini söylüyorum. Yaşlılarımıza, hastalarımıza, gazilerimize ise arabayla evlerine giderek pideyi biz teslim ediyoruz, evlerine kadar götürüyorum. Ayrıca bazı vatandaşlar muhtarlığa gelerek erzak kolisi bırakıyor. Maddi durumu iyi olmayanların listesini yaparak bu kolileri de dağıtıyoruz."

Gülmüş, pandemi sürecinde 5 maaşını bağışlayarak vatandaşlara gıda kolisi verme sözünde bulunduğunu belirterek, "50 liralık malzemeden oluşan koliler yaparak 200 aileye gıda hazırlamaya karar verdim. Sonrasında bunu vatandaşlarımıza da duyurdum. Herkes yardım etmek için bir şeyler getirdi. Ancak kolilerde bakliyat ağırlıkta olunca gelen talepler üzerine kahvaltılık da alalım diye düşündük. 100 aileye daha kahvaltı almakla mükellef tuttuk kendimizi." ifadelerini kullandı.

- "O Ses Atalay Mahallesi Yarışması düzenledik"



Her sene yetim çocukları il dışına geziye götürdüğünü, en son Sakarya'da bahçelere giderek meyve topladıklarını anlatan Gülmüş, mahallede "O Ses Atalay Mahallesi" adıyla bir ses yarışması da düzenlediklerini anlattı.

Gülmüş, sesi güzel olan 26 kişinin katıldığı yarışmada, belediye başkanı ve milletvekillerinden oluşan bir jüri kurduklarını, oylama sonucu dereceye girenlere de madalya verdiklerini kaydetti.

- "Muhtarlığa havuz getirdim"



Muhtarlık odasında makam koltuğu ve masa bulunmayan Gülmüş, bunu şöyle açıkladı:



"Bu muhtarlık, misafir kabul eden, dert dinleyen bir muhtarlık. Hayatımda makam diye bir şey yok. Burada sadece koltuk var. Gelen misafir de koltuğa oturuyor, ben de. Seçimden önce, muhtarlığın önüne vatandaşların kullanabileceği bir havuz yaptıracağımı söylemiştim. Söylediğim gibi muhtarlığa havuz yaptırtım. Vatandaşlar bu yoldan pazara giderken çocuklarını bırakıyor, onlar da havuza giriyor, eğleniyor. Dönüşte de çocuklarını alarak eve gidiyorlar."

Gülmüş, ayrıca vefat edenler için Kur'an okuttuğunu, kimsesizler için ise ekstra çaba gösterdiğini belirterek, "Kimsesiz ölmüşler var, kim dua edecek arkalarından? Kim helva dağıtacak arkalarından? Kimsesiz ölmüşlerimiz için Kur'an okuyup, dua ediyoruz. Etli pilav, helva dağıtıyoruz. Tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz. Bu hayra vesile olanlara da dua ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bir muhtar olarak vatandaşa bu tür bir hizmet yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Gülmüş, aynı şekilde hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.