  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Aktüel

Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir mahalle muhtarı kendi imkanlarıyla 80 aileye 25 bin lira yardımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 17:40:07 -
Mahalle muhtarından 80 aileye 25 bin lira

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir mahalle muhtarı kendi imkanlarıyla 80 aileye 25 bin lira yardımda bulundu.


Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde bir merkez mahalle muhtarı 80 aileye toplam 25 bin lira yardımda bulundu. İsminin açıklanmasını istemeyen muhtar, yardımları Allah rızası için yaptığını söyledi. Mahalle sakinleri ise yardımları yapan muhtara teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı