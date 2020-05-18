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Mahalle mahalle temizlik sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 17:27:05 -
Mahalle mahalle temizlik sürüyor

Tepebaşı Belediyesi’nin mahallelerde gerçekleştirdiği temizlik çalışmaları hız kesmeden sürüyor.


Tepebaşı Belediyesi, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Yaya olarak görev yapan süpürge ekiplerinin yanı sıra gün boyu çalışan süpürge ve yol yıkama aracı da Tepebaşı mahallelerinde görev yapıyor. Ekipler son olarak Sazova, Ertuğrulgazi, Hoşnudiye mahallelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Mahalle sakinleri yapılan temizlikten dolayı memnuniyetini ifade ederken, Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri de belirlenen program çerçevesinde çalışmaların süreceğini bildirdi.

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