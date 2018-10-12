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Mahalle karıştı! 'Suriyelilere var da bize yok mu'

İzmir'in Konak ilçesinde, Suriyelilere Dünya Yardım Fonu tarafından gönderilen erzak kolileri, mahalleli tarafından tepkiyle karşılandı. Mahalle sakinleri, 'Suriyelilere var da neden bize yok?' diyerek görevlilere tepki gösterdi.

12 Ekim 2018 Cuma 17:18
Mahalle karıştı! 'Suriyelilere var da bize yok mu'

Konak Altıntaş Mahallesi 362 Sokak'ta, bir araçtan, üzerinde Avrupa Birliği, Kızılhaç ve Kızılay amblemleri olan yaklaşık 150 kolilik gıda ve giyim malzemesi indirildi. Kolileri gören mahalle sakinleri, sadece Suriyelilere yardım dağıtılacağı söylenince duruma tepki gösterdi. Aynı mahallede oturan, imam hatip lisesi çalışanı ve kolileri dağıtmakla sorumlu Suriyeli bir kişi ile mahalle sakinleri arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce durum polise bildirildi.

İhbar üzerine mahalleye gelen polis ekipleri, yardım kolilerinin devlet tarafından finanse edilmediğini, uluslararası bir yardım kuruluşundan geldiğini anlatınca, mahalleli dağıldı. Tartışma sonrasında Anafartalar Polis Merkezi'ne götürülen Altıntaş Mahallesi Muhtarı Orhan Günay'ın ifadesi alınarak tutanak tutuldu.

Öte yandan mahallede sadece iki evde Suriyelilerin yaşadığını öğrenildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:18
  1. İzmir
  2. Konak

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