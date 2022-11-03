Mahalle karıştı! Muhalif medyada kavga çıktı

Sözcü ve Korkusuz gazetesinde içlerinde editörlerin de bulunduğu 40 kadar çalışanın işten çıkarıldığı İsmail Saymaz tarafından iddia eriyri. Konuyla ilgili Sözcü'den yapılan açıklamada, "40 gazetecinin çıkarıldığı şeklindeki iddialar yalandır, 5 yazar ile yollar ayrılmıştır" bilgilendirmesi yapıldı.

Saymaz, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor" diyerek haberi duyurdu.

Oda TV Sözcü'nün açıklamasını paylaştı:

"40 gazetecinin çıkarıldığı şeklindeki iddialar yalandır. Bugün, Halk TV, Tele-1 ve bazı sosyal medya hesaplarında kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı şekilde böyle haberler yapılmıştır. Sözcü gazetesi bugün üç yazarla, Korkusuz gazetesi de iki yazarla yollarını ayırmıştır. Onun dışında, Sözcü’den bugün başka kimse çıkarılmamıştır. 5 yazar ile yolların ayrılması, 450 kişinin çalıştığı Sözcü grupta olağan dışı bir durum değildir. Sözcü’den 40 kişinin çıkarıldığı haberleri gerçek dışı olup, karalama amaçlı bu haberlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır."