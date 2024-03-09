Magnezyum takviyesi: Ünlü usta şeflerden tarif! Meğer magnezyum eksikliğine karşı içince yerle bir ediyormuş

Vücudunuzda en çok bulunan 4. mineral magnezyumdur. Enerji üretimi, kan basıncının düzenlenmesi, sinir sinyal iletimi ve kas kasılması başta olmak üzere insan sağlığı için gerekli olan mineraller arasındadır. Vücutta eksikliği yaşandığında ise birçok rahatsızlığa neden olabilir.

Magnezyum eksikliği vücudu nasıl etkiler?

Düşük magnezyum seviyeleri kramplara ve kas spazmlarına yol açabilir. Aynı zamanda sinir sistemimizi düzenlemekte görev alan bu mineralin azalması, sinir, anksiyete ve uykusuzluk gibi problemlere neden olabilir.

Yeterli magnezyum olmadığında enerji düzeyimiz düşer, bu da sürekli yorgunluk ve halsizlik hissine neden olabilir. Kemik sağlığını etkileyen bir diğer faktör de magnezyumdur. Eksiklik durumunda kemik yoğunluğu azalabilir ve osteoporoz riski artar.

Kalp sağlığı da magnezyumla bağlantılıdır. Magnezyum eksikliği, kalp ritim bozukluklarına ve yüksek tansiyona neden olabilir. Bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri de göz ardı edilmemelidir. Magnezyum eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara karşı direnci azaltabilir.

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Eğer sürekli kas krampları, yorgunluk veya diğer belirtileri yaşıyorsanız magnezyum eksikliğiniz olabilir. Peki, magnezyumu artırmak için neler yapılabilir? İşte basit yolu...

Malzemeler:

● 1 avuç maydanoz

● 2-3 yaprak pazı

● 3 küçük havuç

● 1 sap kereviz

● 1/2 küçük pancar

● 1 organik limon (kabuğuyla birlikte)

Hazırlanışı:

Havuç ve pancarı soyun ve diğer malzemelerle birlikte blender’dan geçirin.

* Formsante dergisinden alınmıştır.