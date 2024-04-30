Magnezyum sülfat (İngiliz tuzu) nedir, ne işe yarar, ne için kullanılır? Sadece 10 dakikada tamamlandı... Test edin

Çeşitli tuz türleri bulunmaktadır. Magnezyum sülfat da bu tuz türleri içerisinde yer almaktadır. Magnezyum sülfat nedir? Magnezyum sülfat nerelerde kullanılır ve ne işe yarar? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Magnezyum sülfat, temizlik alanında ve çeşitli yerlerde kullanılan çok amaçlı bir maddedir. Mikropları öldürücü özellik barındırdığı için temizliği ilgilendiren çeşitli alanlarda ön plana çıkan bir madde olarak kullanılmaktadır. Antibakteriyel yapısı, insana günlük hayatta oldukça yardımcı olmaktadır.

Magnezyum Sülfatın Faydaları nelerdir?

*Özellikle kan dolaşımını hızlandırmayı sağlıyor.

*Ayrıca kan dolaşımını hızlandırdığı için kas ve eklem ağrıları da dahil olmak üzere vücuttaki bütün ağrıları gidermektedir.

*Damar tıkanıklığı önlemektedir ve olma olasılığını da azaltmaktadır.

*Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltmaktadır.

*Bağırsakların hareketlenmesini sağlayarak özelliği kabızlık gibi bağırsak sorunları tedavi etmektedir.

*İngiliz tuzu serotonin hormonunun salgılanmasına yardımcı olduğu için stres, üzüntü, kaygı ve depresyon gibi rahatsızlıkların olmasını da önlemektedir.

*Bağırsakların temizlenmesini sağlamaktadır.

*Uykusuzluğun önüne geçerek, rahat bir uyku sağlamaktadır.

*Magnezyum tuzu kasların gevmesini sağlayarak sinir ve stresi uzak tutarak zihinsel rahatlamayı da sağlamaktadır.

*İçerisinde bol miktarda magnezyum bulunduğu için saçların daha sağlıklı, parlak ve canlı görünmesini de sağlamaktadır.

*Magnezyum sülfat tuzuyla ayaklar banyo yaptırılırsa ayak kokusunu önlemektedir. Yapılan araştırmalar sonucunda düzenli yapıldığında tamamen ayak kokusunu bitirmektedir. Ayrıca vücuttaki ölü derileri de temizlemektedir.

*Vücutta detoks etkisi gösterdiği için özellikle banyo suyuna eklendiği zaman vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.

*Cilt sağlığı içinde oldukça faydalı olan magnezyum sülfat tuzu cildin pürüzsüz, yumuşak ve daha sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

*Temizlik malzemesi olarak da kullanılmaktadır. Özellikle çıkmayan lekeler için oldukça etkilidir.

*Ayrıca bitkilerde, sebze ve meyvelerde kullanıldığı zaman hem vitamin mineral vermektedir, hem de haşaratları engellemektedir.

*Dişlerin beyazlamasını da sağlamaktadır.

*Bağırsakları temizliyor. Ayrıca midenin temizliğini de yapılıyor.

*Vücuttaki ödemleri attırmaktadır.

*Böbreklerin işlerini kolaylaştırmaktadır.

*Peeling de yapmaktadır.

Sadece 10 dakikada tamamlan o tarif...

Magnezyum Sülfat (ingiliz tuzu) Zayıflatır mI? Nasıl yapılır?

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı İngiliz tuzu

1 buçuk su bardağı (350 ml) su

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evet zayıflattığı da bilinmektedir. Yukardaki tarifi akşam yatmadan önce kullanıldığı zaman bağırsakları harekete geçirir ve zayıflamayı sağlamaktadır.