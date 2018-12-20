Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık sorunları çıkar?

MAGNEZYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

*Enerjinizin düştüğünü hissediyorsanız,

*Kronik yorgunluk, halsizlik ve isteksizlikten yakınıyorsanız,

*Sebepsiz çarpıntı, baş dönmesi ve ani tansiyon yükselmeleri yaşıyorsanız,

*Tahammülsüz ve sinirli olmaya başladıysanız,

*Uykuya dalmakta zorlanıyorsanız,

*Kolesterol değerleriniz yüksekse,

*İdrar söktürücü tansiyon ilaçları kullanıyorsanız,

*Böbrek taşı veya idrar yollarında kum şikayetleri yaşıyorsanız,

*Adet döneminiz şiddetli sancılarla geçiyorsa magnezyum eksikliği vardır.

MAGNEZYUMUN ÖNEMİ

Magnezyum enerji metabolizmasındaki çoğu enzim için önemli bir mineraldir. Vücut asit baz dengesinin sağlanmasında yardımcı, kas ve sinir sisteminde etkindir. Kalsiyum minerali ile birlikte çalışır, kalsiyum kasın kasılmasını sağlarken magnezyum da gevşemesinden sorumludur.

Damar elastikiyetinde ve kan basıncının düzenlenmesinde etkindir. Magnezyum ayrıca hücre büyümesi ve yenilenmesinde görev alır. Kemik ve dişlerin yapısında kalsiyum ve fosforla birlikte bulunur.

MAGNEZYUM EKSİLİĞİ TEDAVİSİ

Magnezyum içeren ilaçların ya da multivitaminlerin doktor tavsiyesi olmadan bilinçsizce alınması, magnezyum düzeylerinin normal sınırların üzerine çıkmasına ve ishal, huzursuzluk, vücut sıcaklığında artış, sürekli uyku isteği gibi istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Vücutta magnezuyum eksikliğine bağlı olduğu düşünülen belirtiler varsa, mutlaka doktora başvurulmalı ve doğru yöntemlerle magnezyum alımı sağlanmalıdır. Kanda serum seviyesinin ölçülmesi her zaman gerçek magnezyum düzeyini göstermeyebilir. İdeal olan idrarda veya hücre içi (kandaki mononükleer hücreler) düzeyin ölçülmesidir.