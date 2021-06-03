Mağdurların Ankara’ya yürüyüşü başladı!

Yeni akit Ankara

Türkiye Aile Birliği (TABİ) Platformu, Süresiz Nafaka, Çocuk Hacizi, Genç Evlilikler, Tazyik Hapsi, 6284 sayılı kanun, Boşanma, Ortak velayet ve Aile Mahkemesi sorunlarından oluşan mağduriyetlerine dikkat çekmek için 4 mağdur arkadaşları ile İstanbul’dan Ankara’ya yürüyüşünü başlattı.

Basın açıklamasını okuyan Türkiye Aile Birliği Platformu Adalet Yürüyüşü Koordinatörü İlhan Ergincan, Türkiye’de son 35 yılda aile hayatı ve kültürü büyük bir yıkım ve yozlaşmaya uğradığına dikkat çekerek, aile kurumunu en çok yıpratan ve yıkan olayları şu şekilde özetledi. Açıklamada “6284 sayılı iftira yasası; bu yasa adeta kadınlar için boşanma teşviki ve devlet korumasında zina fırsatı olmuştur. Velayetin her durumda anneye verilmesi kadının boşanma kararını çok kolay almasına yol açmaktadır. Nafaka; dinimizce de haram olan nafaka uygulaması ile kadınların bir kısmı evliliği ticaret haline getirmiştir. Nafaka erkeğin ve kadının tekrar aile kurmasını imkânsız hale getirmektedir. Boşanma davalarının şiddet ve cinnetle sonuçlanabilecek şekilde yıllarca uzatılması, yetersiz ve yanlı bir yargılamanın yapılması cinnet ve cinayet sebebi olmaktadır” konularına dikkat çekildi.