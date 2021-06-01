Mağdurların adalet yürüyüşü 3 Haziran’da başlıyor!

Resul Ekrem Şahan Ankara



Süresiz Nafaka, Çocuk Hacizi, Genç Evlilikler, Tazyik Hapsi, 6284 sayılı kanun, Boşanma, Ortak velayet ve Aile Mahkemesi sorunlarından oluşan mağduriyetleri için platform tarafından seçilen 5 üye İstanbul’dan Ankara’ya yürüyecek.

Mağdurlar yek vucüt oldu!

Türkiye Aile Birliği Platformu Adalet Yürüyüşü Koordinatörü İlhan Ergincan, “3 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Kartal Adliyesi önünde bir araya gelerek, basın açıklamasından sonra 'Adalet Yürüyüşü'nü başlatacağız. Bu yürüyüşümüze platformumuz tarafından belirlenen 5 kişi ile Kartal'dan Tuzla'ya kadar destek olup, arkadaşlarımızı Ankara'ya uğurlayacağız” dedi.

11 Haziran'da Ankara'ya ulaşacaklar

Ergincan şöyle devam etti: “11 Haziran 2021 Tarihinde sabah Ankara'nın Göksu girişinde bütün mağdur arkadaşlarımız ile karşılayıp Ankara merkeze ulaşıp bir basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Basın açıklamasından sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve tüm partilerin genel merkezlerini ziyaret edeceğiz"

