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Gündem Mağdur olan Serdar Ortaç isyan etti! Eski eşine "çay kaşıklarını da alacak" diyerek tepki gösterdi!
Gündem

Mağdur olan Serdar Ortaç isyan etti! Eski eşine "çay kaşıklarını da alacak" diyerek tepki gösterdi!

Süresiz nafaka mağdurları kervanına katılan şarkıcı Serdar Ortaç, 700 bin TL nafaka ödediğini söyledi. "Öde öde bitmiyor" diyen Ortaç, buna rağmen eski eşinin evine de haciz koydurduğunu ifade etti ve "Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-26 20:23:00 - 2021-07-26 20:41:32
Mağdur olan Serdar Ortaç isyan etti! Eski eşine "çay kaşıklarını da alacak" diyerek tepki gösterdi!

Süresiz nafaka mağdur etmeye devam ediyor. Mağdurlar nafaka düzenlemesi uzun süredir bekliyor. Hükümetten bir girişim gelse de herhangi bir sonuca henüz varılmış değil. Son olarak şarkıcı Serdar Ortaç da süresiz nafaka zulmüne isyan etti.

İstanbul Şile'de konser veren Serdar Ortaç, 'süresiz nafaka' ve eski eşi Chloe Loughnan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Evlendikten sonra 700 bin lira nafaka ödediğini söyleyen Serdar Ortaç, ödemelerin bir türlü son bulmadığından şikayet etti.

"Erkeğin anası ağlıyor"

Eski eşinin evine haciz gönderdiğini de hatırlatan Serdar Ortaç, "Şeytan görsün yüzünü" dedi.

Serdar Ortaç, "Evlendikten sonra boşanınca erkeğin anası ağlıyor. Ben hala nafaka ödüyorum, 700 bin lira! Bitmiyor... Eve haciz de koydu, çay kaşıklarını alacak! Her şey kadının elinde yaşasın kadın hakları." ifadelerini kullandı.

"Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim"

"Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna Ortaç, "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" yanıtını verdi.

"Evlilik ortadan kalkacak"

Erkeklerin evlenip boşandıktan sonra Medeni Kanun yüzünden kadına borcunun asla bitmediğini belirten Ortaç, "Belki 50 belki de daha fazla bilmiyorum ama Medeni Kanun ve evlilik ortadan kalkacak" dedi.

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