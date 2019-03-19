'Mağdur insanların seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyoruz'

Özellikle çatışma bölgelerinde yaşayan insanların uğradığı zulümleri konu alan kısa videolarıyla tanınan Human Movie Team, Belgesel ve Kısa Film Gecesi düzenledi.

'Ellerine kamerayı aldıklarında çok mutlu oluyorlar'

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi'nde gerçekleşen etkinlikte, ekip üyelerinin çektiği kısa film, belgesel ve kısa videoların gösterimi yapıldı.

İlk defa halka açık bir gösterim yapan Human Movie Team'in etkinliğinde yaklaşık 15 yapım meraklılarıyla buluştu.

Human Movie Team Kurucusu, belgesel yönetmeni Tülay Gökçimen, gösterimler öncesi yaptığı konuşmada, Suriye'de savaş başladığından beri bu ülkeyle alakalı paylaşımlar yapmaya, belgeseller çekmeye, ekiple videolar üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Gökçimen, "Kamuoyundaki yanlış mülteci algısından, yaşanan savaşlardan, üzüntülerden şikayet eden, bunların olmasını istemeyen ve 'Biz ne yapabiliriz?' diye dertlenen gençlerin bir araya gelip kurduğu bir multimedya hareketi" olarak tanımladığı topluluğun, bu gösterimi yapmaktaki amacını "Biz insanı konu alıyoruz. Dünya üzerindeki insan haklarını, haksızlıkları, savaş, işgal, yokluk ve afet mağduru insanların seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Bizi burada buluşturan buradaki arkadaşların emeklerini sizlere izletebilmek." sözleriyle anlattı.

Suriye'deki savaşın yıl dönümünün 15 Mart olduğunu hatırlatan Gökçimen, şöyle devam etti:

"Suriye katliamının diyelim, 8'inci yılına girdik. Bir milyondan fazla insan hayatını kaybetti. Yüz binlerce insan yaralı. Milyonlarca insan evini toprağını bırakıp dünyanın farklı coğrafyalarına gitti. Gerçekten büyük bir zulüm. Suriye kelimesi artık kimseyi etkilemiyor. Bir televizyoncu arkadaşımın dediği gibi, Suriye artık reyting yapmıyor. Gördüğünüz, izlediğiniz Halep topraklarına ben defalarca gittim. Orada bir çocuğu öptüm, bana 'Abla beni niye öptün?' dedi. 'Çünkü seni seviyorum.' dedim. Biraz düşündükten sonra 'Abla beni iki yıldır kimse sevmemişti.' dedi. Suriye'den anlatacak çok anı var bunun gibi. Biz lütfen Suriye'de ölen insanlara rakam gözüyle bakmayalım."

Ekip üyelerinden gösterimi yapılan "3 Duvar" belgeselinin yönetmeni Esra Hacıoğlu da Human Movie Team'de gönüllü olarak videolar çektiklerini belirterek, "Uluslararası İnsan Hakları Derneğinin bir projesiyle Suriye'ye gitmiştik. Orada çalışanlardan sürekli farklı hikayeler duyuyorduk. Bu belgeseli de öyle çektik. Biz de ilk defa sizlerle birlikte izliyoruz. Benim için de bir ilk. 2015 yılından beri Türkiye'de yaşayan Suriyeli mültecilerin hikayelerini çekiyorduk. İnsanlar bu hikayelere çok fazla aşina oldu." diye konuştu.

Katılımın yoğun olduğu etkinlikte ayrıca "Ama Sabah Olmuştu" ve "Bağ" isimli kısa filmlerin yanı sıra ekibin sosyal medyadan paylaştığı kısa videolardan oluşan bir seçki sunuldu.

Human Movie Team, 2015'den beri hem insan hikayelerini anlattığı hem de insan haklarını konu alan kısa film ve videolarla sosyal medya üzerinden farkındalık oluşturmaya çalışıyor.