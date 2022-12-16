Mağdur edebiyatı ile şov hoşlarına gitti! “Ekrem’in cezası iptal olur” korkusu

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Karar nihai olmayıp, istinafa götürme yolu halen açıkken, CHP'liler üst mahkeme de cezayı onamış gibi algı yapmaya başladı ve işi şova döktü. Özellikle İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile kıyaslamaya çalışan "eblehler" görenleri güldürdü.

İmamoğlu'nun ceza alması sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaşadığı sevinç de dikkatlerden kaçmadı. Muhaliflerin İmamoğlu'nu parlatmak için verilen hapis cezasına sevinmesi pes dedirtti.

Cumhuriyet paçavrası da hapis cezasının kaldırılmasından duyduğu korkuyu dile getirdi. Savcı Furkan Okudan, İmamoğlu'nun cezasıyla ilgili kararı, "Usul veya yasaya aykırı hususlar içermesi" nedeniyle istinafa götürme kararı aldı.

Söz konusu kararı haberleştiren Cumhuriyet, savcı Okudan'ı lekelemeye kalkıştı.

Cumhuriyet'in haberi, "Ekrem’e ceza verilince mağdur edebiyatı yapıp hem seviniyorlar, cezaya itiraz edilince rahatsız oluyor, ‘Aman ceza kalkmasın’ diye panikliyorlar" yorumlarına neden oldu.