Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında Samsun’da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan güneş gözlüğü çalıp çantaya koyarak olay yerinden ayrıldığı iddia edilen İ.S. (53) ile M.G. (38) adlı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Durum polise haber verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İ.S. ve M.G. Samsun Adliyesine sevk edildi.

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