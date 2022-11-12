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Gündem Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu
Gündem

Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaraya sıkıştırılan 5 terörist teslim oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 10:27:00 -

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu.

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türk askeri aman dileyene, teslim olana asla ama asla zarar vermez!

Pençe-Kilit Operasyonu ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK’da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan 2 teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu.

Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için Zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır.

 

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Yorumlar

Türk

Teslim alıp birde cezaevinde beslemeye ne hacet kafalarına sıkıp dağdan aşağı itsinler şerefsizleri

sakar şakir

neden teslim aldınız aynı durumun tersi olaydı onlar size acırmıydı
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