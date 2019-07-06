Mağarada müzik ziyafeti Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ünlü Cehennemağzı Mağarası’nda müzik ziyafeti düzenlendi.



21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında Cehennemağzı Mağarası’nda müzik ziyafeti düzenlendi. İspanya ve Fransa’dan seçme ezgilerin seslendirildiği müzik ziyafetine çok sayıda vatandaş adeta akın etti. Mağaraya sığmayan davetliler dışarıda kurulan platformdan konseri izledi. Trio Opal konserinde viyaloda Bige Bediz Kınıklı, piyanoda Gülmira Tokombaeva ve Robert Seidel yer alırken mezzosoprano Nihan Turnagöl birbirinden eşsiz ezgileri seslendirerek davetlilere unutulmaz anlar yaşattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.