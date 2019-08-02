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Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu

Slovakya'da araştırma yapan arkeologlar, buzul çağına ait 15 bin yıllık bıçak kalıntıları buldu.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:42
Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu

Arkeologlar, Slovakya'nın Bellianske Tatras sıradağlarında bulunan Hucava Mağarası'nda gerçekleştirdiği araştırmalarda, yaklaşık 14 bin ila 15 bin yıl öncesine dayanan avcı silahlarının kalıntılarına rastladı. Slovakya ve Polonya'daki arkeologların birlikte yaptığı araştırma, oldukça ses getirdi.

Polonya'nın Kraków kentindeki Jagiellonian Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden Paweł Valde-Nowak, kazı sırasında düzinelerce uçları sivrileştirilmiş taş bıçak tespit ettiklerini açıkladı. 

Mağaralarda uzun süre yaşıyorlardı

Bazı taş bıçakları bir fırının kalıntıları arasında bulduklarını söyleyen Paweł Valde-Nowak, ''Bulunan izler, tarih öncesi avcıların mağarada uzun süre yaşadıklarını gösteriyor.'' ifadelerini kullandı.

Bulunan bıçakların, yaklaşık 15 bin yıl önce buz tabakasının Polonya'nın kuzey bölgelerinden kaybolmaya başladığı buz çağının sonuna ait olduğu belirtildi.


Arkeologlar, bu bıçakların yanı sıra 15. yüzyıla ait olduğu düşünülen toprak kaplar ve 2. Dünya Savaşı'na ait sikkeler de keşfetti.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:42
  1. agiellonian Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü'nden Paweł Valde-Nowak
  2. buzul çağı silahları

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