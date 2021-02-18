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Gündem Mağarada alacak verecek kavgasında kan aktı
Gündem

Mağarada alacak verecek kavgasında kan aktı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada alacak verecek kavgası nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 1 kişi ölürken, 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 04:44:00 -
Mağarada alacak verecek kavgasında kan aktı

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin dağlık bölgesinde yer alan bir mağarada iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Kavgada ağır yaralanan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi ise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatan polis, mermilerin hedefi olan bir otomobil ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi. Kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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