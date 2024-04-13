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Yerel

Magandaya büyük ceza

Yeniakit Publisher
2024-04-13 17:02:00 -
Magandaya büyük ceza

Alanya’da drift atıp jandarmaya mukavemet gösteren şahsa 58 bin TL ceza kesildi.

Antalya’nın Alanya ilçesi Konaklı mahallesinde 07 BHZ 048 plakalı Mercedes marka aracı ile drift yapan sürücüye jandarma ekipleri tarafından “Dur” ikazında bulunuldu.

Dur ikazına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahıs görevini yapan jandarma personellerine mukavemet göstererek hakaret söylemlerinde bulununca göz altına alındı.

Yapılan kontrollerde 1.21 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2 yıl el koyularak toplam 58 bin 616 TL trafik cezası uygulandı.

Araç trafikten men edildi.

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