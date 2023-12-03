  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sonucu görünce daha da şaşıracaksınız Denizde adeta servet buldu!

Doğu Akdeniz'de doğal gaz hamlesi! İşin içinde ABD'li enerji devi var

Bakan dönüp bir daha bakıyor! Çamaşır makinesini öyle bir şeye dönüştürdü ki..

Anayasa Mahkemesi üyelerine açık mektup!

Soğuk rüzgarlar... Netanyahu'nun talebini Gallant reddetti!

Yılın otomobili Türkiye'yi seçti: Dünyada ses getiren BYD Seal Türkiye'ye 2024'te geliyor! Son tahmin, ilgili dikkat çeken çıkış

Erdoğan İsrail’e karşı o orduyu gönderdi

Çalışan emeklilere 5 bin lira ek ödeme! Gündem oldu: düzenlemesi bu hafta mecliste, Ankara buna hazırlanıyor

CHP kendini aştı! Çekirdek çitleyen eşek ve laikos heykelinden sonra İstanbul’un yeni resim ve heykel müzesi hizmete girdi

Altını, doları olanlar dikkat: Altın, dolar bugün ne kadar? 3 Aralık 2023 Dolar, Euro, gram, çeyrek altın kaç TL?
Aktüel Magandalığın böylesi! Beylikdüzü'nde trafikte akılalmaz olay yaşandı! Neyine güveniyorsun sen hadsiz!
Aktüel

Magandalığın böylesi! Beylikdüzü'nde trafikte akılalmaz olay yaşandı! Neyine güveniyorsun sen hadsiz!

Yeniakit Publisher
2023-12-03 14:09:00 -

Beylikdüzü’nde trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşadığı sürücülere araçla geri geri gelerek çarpan şahıs, iki kişiyi yaralayıp kaçtı. Olay anı anbean güvenlik kameralarına yansırken, gözü dönen araç sürücüsü yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Ç. (62) ve M.A. (31) isimli kişiler trafikte seyir halindeyken G.E. ile yol verme nedeniyle tartışmaya başladı. Araçlarından inen A.A.Ç. ve M.A., G.E.’nin arabasının yanına gelerek camdan tartışmaya devam etti. Aracıyla ilerlemeye başlayan G.E., aniden geri geri gelerek sürücülere çarpıp olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Olay anında seyir halindeki bir motosiklet sürücüsü de çarpmanın etkisiyle motosikletinden savrularak yere düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri araçların arasına sıkışarak yaralanan sürücülere müdahale etti. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan sürücülerden A.A.Ç.’nin bacaklarından yaralandığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Polis ekipleri ise şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda tartıştığı sürücülere çarpıp kaçan G.E. aynı gün evinde yakalandı. Olayla ilgili yakalanan G.E., "kasten öldürmeye teşebbüs", "mala zarar vermeye teşebbüs" suçlarından yürütülen emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Menteşe'de feci kaza
Menteşe'de feci kaza

Yerel

Menteşe'de feci kaza


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı
Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

Yerel

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı

İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine böyle ateş etti!
İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine böyle ateş etti!

Aktüel

İzmir’de yüzü maskeli kadın iş yerine böyle ateş etti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23