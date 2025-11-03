  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

OPEC, 8 ülkeye Aralık'ta petrol üretimini 137 bin varil artırma kararı aldı! Opec+ üyesi ülkelerden üretim artışı

İran'dan nükleer bomba çıkışı: İranlı danışman adeta tehdit etti!

İt dalaşı Pasifik'te: İngiliz F-35 savaş uçağını vurdu! Ülkeyi şoke eden tatbikat hayal kırıklığı yaşattı

Çin’den havacılıkta yeni gövde gösterisi: İnsansız helikopter!

Kısır döngü diyen Paşinyan'dan tarihi itiraf: Türkler hakkındaki algımız rusya tarafından uyduruldu!

Karar gazetesi solcuya köşe verdi: Adam hakaret etti ve şimdi de posta koyuyor... Rezil oldular!

Derbide Fenerbahçe güldü

Ekrem’in gazetesi 'Yalanın Nefes’i Babacan’ı kızdırdı

İran’dan şok açıklama: 6 milyon evli çiftimiz var, bunun 3 milyonu kısır!
Dünya Mafya belediye başkanını vurularak öldürdü!
Dünya

Mafya belediye başkanını vurularak öldürdü!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Mafya belediye başkanını vurularak öldürdü!

Meksika’da organize suçla mücadele çağrılarıyla tanınan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo, düzenlediği halka açık bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika’da organize suçla mücadele çağrılarıyla tanınan Uruapan Belediye Başkanı Carlos Manzo, düzenlediği halka açık bir etkinlikte uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinin Uruapan kentinde belediye başkanlığı yapan Carlos Manzo cumartesi günü katıldığı halka açık bir mum yakma etkinliğinde öldürüldü.

Michoacan Başsavcısı Carlos Torres Piña, akşam 8 sularında kent merkezinde silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki siyasetçinin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Yetkililer henüz saldırının gerekçesini belirleyemedi.

Michoacan Valisi Alfredo Ramírez Bedolla, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü, iki kişinin de gözaltına alındığını bildirdi.

Manzo, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadele için Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'dan daha fazla kaynak ayrılmasını defalarca isteyerek dikkat çekmişti.

Önceki aylarda Meksika lideri Sheinbaum, sivillere saldıran suçluların öldürülmesi için polise çağrı yapan Manzo'yu eleştirmişti.

Eskiden Sheinbaum'un partisinde siyaset yapan Manzo, 2024'te bağımsız aday olarak seçilmişti.

Manzo, son aylarda kendi hayatının tehlikede olduğunu vurgulayan videolar çekiyordu.

Geçen sene de bir gazeteci, Manzo'yla röportaj yaptıktan hemen sonra vurularak öldürülmüştü.

Başsavcılık başvuru yaptı! Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme
Başsavcılık başvuru yaptı! Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme

Gündem

Başsavcılık başvuru yaptı! Minguzzi cinayetinde sıcak gelişme

Almanya’dan sert uyarı!
Almanya’dan sert uyarı!

Avrupa

Almanya’dan sert uyarı!

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!
Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Yerel

Edirne'de cinayet gibi kaza: Önce çarptı sonra üzerinden geçti!

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!
Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Yerel

Sivas'ta köylüler arasında çıkan tartışma cinayetle bitti!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23