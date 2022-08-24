Mafya babasını savunmak, solcu kemalist Cumhuriyet'e düştü

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Suç örgütü lideri Sedat Peker'in evinin bir bölümünün, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne ait olan arsaya yapıldığı belirlendi.

Hile ile çökülen arsanın durumu fark edilince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne iadesi gerçekleştirildi.

Sedat Peker'i savunmak Cumhuriyet'e kaldı

Sedat Peker'in avukatının savunmasını yayınlamak ise, solcu Kemalist Cumhuriyet'e düştü. Peker'in avukatının açıklamasını yayınlayan Cumhuriyet, Sedat Peker'in evinin yasadışı olduğu ifadesinde bulunmazken "Sedat Peker'in Beykoz'daki mülkü Milli Parklar'a devredildi" denildi.

Sedat Peker ise Twitter'dan açıklama yaptı

Cumhuriyet'e yapılan açıklamanın ardından Peker, Deli Çavuş adlı sosyal medya hesabından bir dizi tweet paylaştı. Peker, ailesine ait olan evde, babasının hatıralarının olduğunu dile getirdi.

Evin vergilerinin 65 seneden bu yana düzenli ödendiğini belirten Peker, "Kıymetli dostlarım, çıkan haber bir konu haricinde kesinlikle doğrudur. Yanlış olan o evin vergilerinin 25 senedir değil 65 senedir düzenli olarak ödendiğidir. Bahsi geçen ev 25 senedir ailemize aittir" dedi.

"Emlak barışı yasası çıkınca müracaat ettik"

Sedat Peker'in konuyla ilgili paylaşımlarının devamı ise şu şekilde:

"Beykoz bölgesindeki hemen hemen bütün evler aynı konumdadır. Düzenli olarak yıllık devlete vergisi ödenir. Halk arasında bu evlere belediye tapulu ev denir. Emlak barışı yasası çıkınca çevredeki tüm evlerle beraber biz de müracaat ettik. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından şartlarımız uygun bulundu.

"Küçük bölümü Milli Parklara ait"

Paranın ilk kısmını yatırıp yapı kayıt belgesini aldık (Yani hak sahibi olduk). Evin çok küçük bir bölümü Milli Park Bahçelere aitti. Ancak bu durum tapu almamıza engel değildi.

Yapı kayıt belgesi alan herkesin tapuları dağıtılırken geçen sene Mayıs ayında başladığım… açıklamalardan dolayı bizi beklemeye aldılar. 10 gün önce ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir plan yaparak evin ve bahçenin tamamını Milli Park Bahçelere dahil ettiler. Bunun anlamı şudur: Emlak barışı yasasına göre Milli parklara bağlı olan yerlere tapu verilemez. "