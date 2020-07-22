Mafia: Definitive Edition’dan ilk oynanış videosu geldi

İlk çıktığı zamanlar oyunseverlerin büyük ilgisine maruz kalan Mafia I, yenilenmiş versiyonu Mafia Remake diğer adıyla Mafia: Definitive Edition'la kullanıcıları ile buluşuyor.

2002 yılında oyun dünyasına giriş yapan Mafia, oyuncular tarafından fazlasıyla sevilmişti. Serinin ikinci oyunu da başarılı bulunmuştu ancak Hangar 13 tarafından yapılan üçüncü oyun hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi ise gözler Mafia I’in yenilenmiş versiyonuna çevrildi.

Mafia: Definitive Edition oynanış videosu yayımlandı. Bu videoda oyunun grafikleri olumlu bir izlenim veriyor. Oynanış tarafında da gelişmelerin olduğu aşikar ancak bu konuda net bir yorum yapmak için oyunun resmi olarak çıkış yapıp oyunculara ulaşması gerekecek. Mafia I remake oynanış videosu aşağıda sizleri bekliyor.

Oyunun çıkış tarihi 25 Eylül olarak açıklandı. Oyunun fiyatına gelecek olursak, şu anda Steam‘de önsiparişte olan oyun 259 lira fiyata sahip. Ancak Mafia serisinin tüm yenilenmiş versiyonlarını paket olarak alırsanız ödeyeceğiniz miktar 374 lira olacak.