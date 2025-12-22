Maduro’nun Etrafında "Küba Seddi" Telefon yasak. İstihbarat Teyakkuzda

Wall Street Journal’ın haberine göre; Maduro’nun güvenliği artık tamamen Küba karşı istihbarat birimlerine emanet. Kübalı ajanlar, Maduro’yu günün her saati adeta bir fanus içinde tutuyor. Güvenlik önlemleri o kadar sıkılaştırıldı ki, Devlet Başkanı’nın en yakın çevresindeki isimlerin dahi yanlarında cep telefonu, tablet veya herhangi bir elektronik cihaz taşıması tamamen yasaklandı. Amaç, ABD’nin sinyal istihbaratı veya nokta operasyon ihtimallerini sıfıra indirmek.

"Kübalılar Sessizce Ortadan Kaybolmaz"

Eski ABD’li diplomat Thomas A. Shannon, bölgedeki Küba etkisini çarpıcı bir cümleyle özetliyor: “Onlar Nicolás Maduro’ya ve ondan sonra gelecek isimlere çok iyi bakıyor. Kübalılar sessizce ortadan kaybolmaz.” Bu durum, Küba’nın Venezuela’daki varlığının sadece bir müttefiklik değil, bir varoluş mücadelesi olduğunu gösteriyor. Zira ABD’nin deniz ablukasıyla engellediği her petrol tankeri, enerji açısından Venezuela’ya bağımlı olan Küba ekonomisi için de bir yıkım anlamına geliyor.

Karayipler’de Abluka ve Psikolojik Savaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın Maduro yönetimini hedef alan sert söylemleri ve bölgeye gönderilen devasa askeri varlık, Latin Amerika’da "deniz ablukası" dönemini resmen başlattı. Gözlemciler, ABD’nin bu hamlelerinin hem Maduro’yu köşeye sıkıştırmayı hem de Küba’nın lojistik damarlarını kesmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Şu an Caracas’ta sessiz ama derinden bir savaş yürütülüyor. Bir yanda ABD’nin yüksek teknoloji ve askeri gücü, diğer yanda Küba’nın yarım asırlık istihbarat tecrübesiyle ördüğü o meşhur "koruma duvarı."