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Dünya Maduro'dan Türkiye kararı
Dünya

Maduro'dan Türkiye kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 8 Haziran Çarşamba günü Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 17:43:00 -
Maduro'dan Türkiye kararı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Venezuela arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesini teminen atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde ayrıca, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.

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