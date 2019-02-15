0553 313 94 23

Maduro’dan Trump’a: "Nerede ne zaman istersen buluşalım"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile gizlice buluştuğunu açıkladı.

15 Şubat 2019 Cuma 16:26
Maduro’dan Trump’a: "Nerede ne zaman istersen buluşalım"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile gizlice buluştuğunu açıkladı. Maduro, krizi çözmek için ABD Başkanı Donald Trump ile bir toplantı yapmayı umduğunu söyledi.


Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, verdiği son mülakatta, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza’nın, New York’ta, ABD’nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams ile gizlice bir araya geldiğini söyledi. Trump’ın sosyalist hükümetine karşı olan sert tutumunu eleştiren Maduro, ABD’nin Juan Guaido’yu “geçici devlet başkanı” olarak tanınmasından kaynaklanan krizi çözebileceklerini söyledi. Maduro, "Ne zaman buluşmak istiyorsa, nerede ve nasıl olacağını söylesin yeter" ifadelerini kullandı.



Görüşmeyi ABD tarafı istedi


ABD basınına ismini açıklamayan kıdemli bir devlet görevlisi verdiği demeçte, ABD’li yetkililerin, Maduro’yu da içeren barış planlarını görüşmeye istekli olduklarını iddia etti. Üst düzey iki Venezuelalı yetkili ise, Abrams ile Arreaza arasındaki toplantının ABD’nin isteği üzerine gerçekleştiğini gündeme getirdi. Yetkililer toplantıları kamuya açık bir şekilde tartışma yetkisine sahip olmadıklarını, gizli kalmak koşuluyla bilgi verdiklerini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 16:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
    1. Adana’da araçta 6 ruhsatsız tabanca..
    2. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    3. Voleybol çeyrek final müsabakaları..
    4. "Brexit, Türkiye'ye verdiğimiz..
    5. Karamürsel’de otomobil motosikletle..
    6. Samsun’da FETÖ’den 5 komiser..
    7. Nizip Caddesi 5 gün boyunca trafiğe..
    8. Babasını öldüren genç kız o geceyi..
    9. Tarihi heykeli 1.7 milyona satmak..
    10. "Çanakkale’den Mektup Var" sergisi..
    11. 15 yaşındaki çocuk cep telefonu..
    12. Suriyeli, yolda bulduğu cüzdanı..
    13. Silah kaçakçıları tutuklandı
    14. Karnın sağ tarafının ağrıması hangi..
    15. İYİ Parti ilçe başkanı istifa etti
    16. New York borsası yükselişle açıldı
    17. BM'den Arakanlı Müslümanlar için..
    18. Hazine ve Maliye Bakanı Berat..
    19. Soylu: 'Yürütmeyiz' dedik beton..
    20. AK Parti'nin Bursa mitingi
    21. Ankara'dan sonra bir ile daha metrobüs..
    22. Liseli genç okulda kalp krizi geçirdi
    23. Bakan Kurum’un Van temasları
    24. Avcılar’da iş yeri yangını
    25. Ceza Muhakemeleri Kanun Teklifi..
    26. Ordu’da bodrum katında kaçak içki..
    27. Kerkük’te Ozan Arif’in gıyabında..
    28. Ambulans helikopter organ yetmezliği..
    29. Bafra çocuk tiyatrosu ve sergi..
    30. Gaziantep ile Japonya arasında sağlık..
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    Eşine 'Pantolununu çıkar' diyen memura küfretti, hayatı karardı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    MEB'den skandal üstüne skandal! ETCEP bitti yoga başladı
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Ezan düşmanı CHP'liden regl teklifi
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Türkiye'den bir 'bor' hamlesi daha!
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak
    Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te tüm Türkiye'de olacak

    Günün Karikatürü

    15 Şubat 2019
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    AB'yi korku sardı! 10’da 1’iyle çökerler
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!
    Osmangazi Köprüsü'nde hareketli dakikalar!