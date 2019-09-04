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Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında tatbikat talimatı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela ordusuna 10 Eylül'den başlayarak Kolombiya sınırında en az iki hafta tatbikat yapması emri verdi

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında tatbikat talimatı

ANKARA (AA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela ordusuna Kolombiya sınırı boyunca tatbikat yapması talimatı verdi.

Associated Press ajansının haberine göre, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi kendisine saldırı planlamakla suçlayan Maduro, Venezuela ordusuna 10 Eylül'den başlayarak Kolombiya sınırında en az iki hafta tatbikat yapması emri verdi.

Dün canlı yayınlanan törende askerlere hitap eden Maduro, "Kolombiya hükümeti barış istemiyor. Şiddet istiyor, savaş istiyor." diye konuştu.

Maduro'nun açıklamasının, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Kolombiya'dan ülkeye giren ve uyuşturucu ticareti yapan gerillaların takibi konusunda Kolombiya yönetimiyle uydu bilgilerinin paylaşılacağını söylemesinden sonra gelmesi dikkati çekti.

Muhalefet lideri Guaido, "Grupların silahlarını gösterdiği videolar gördük. Venezuela'nın egemenliğiyle ilgili ciddi bir problemle karşı karşıyayız." açıklamasını yaparak Venezuela ordusuna acilen terörist grupları ülke topraklarından çıkarma çağrısı yapmıştı.

Maduro'nun sözcülerinden biri de Kolombiya Devlet Başkanı Duque'yi Maduro'yu devirmek için silahlı grupların Kolombiya içindeki kamplarda eğitim yapmasına izin vermekle suçlamıştı.

- İki ülke arasındaki suçlamalar

Suçlamalar, iki komşu ülke arasındaki gerginliğin artmasından sonra ortaya çıktı.

Kolombiya'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararı nedeniyle Ivan Duque, Maduro'yu "isyancı liderlere sığınacak yer sağlamakla" suçlamıştı.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, basın toplantısında, FARC'ın bazı liderlerinin tekrar silahlanma kararı sebebiyle Venezuela hükümetinin endişeli olduğunu belirtmiş, Duque'nin Maduro'ya yönelik suçlamasını "tam bir yüzsüzlük" diye nitelendirmişti.

- Eski FARC liderlerinin yeniden silahlanması

Kolombiya hükümetiyle FARC arasındaki barış anlaşmasında, örgütün başmüzakereciliğini yürüten Ivan Marquez, yayımladığı videoyla örgütün tekrar silahlandığını ve "silahlı mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini" duyurmuştu.

Videoda, çevresinde eski FARC liderlerinin bulunduğu görülen Marquez, hükümetin barış anlaşmasına ihanet ettiğini, bu nedenle yeniden silahlanma kararı aldıklarını belirtmişti.

Marquez, "Devlet, en önemli yükümlülüklerini yerine getirmedi, vatandaşlarının yaşam haklarını korumadı ve özellikle siyasi sebeplerle düzenlenen suikastlardan vazgeçmedi." diyerek, bundan sonra farklı taktikler uygulayacaklarını, sadece kendilerine yapılan saldırılara karşılık vereceklerini ve fidye için adam kaçırmayacaklarını ifade etmişti.

Öte yandan FARC'ın eski lideri ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Derimci Gücünün (FARC) Genel Başkanı Rodrigo Londono, eski liderlerin tekrar silahlanma kararına karşı çıkmış, bu karara ilişkin, "Bu çok talihsiz bir haber. Bazı arkadaşlar barış yolunu izleme isteğini kaybetti ama biz bu yolda devam edeceğiz. Herkesin izleyeceği yol artık belirlenmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

- Örgüt, yarım yüzyılın ardından silahı bırakmıştı

FARC, yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.

Ülkenin Mesetas kenti kırsalındaki La Guajira toplanma alanındaki törene, dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt lideri Rodrigo Londono katılmıştı.

Londono, bir daha ellerine silah almayacaklarını açıklamıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da, yarım yüzyıldan fazla süren çatışmalar, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:48
  1. Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque
  2. tatbikat
  3. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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