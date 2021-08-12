Maduro'dan Messi çıkışı: Bu çok çirkin

Kariyerinin 21 yılını Barcelona'da geçiren 34 yaşındaki Arjantinli forvet Lionel Messi, ekonomik ve yapısal engeller nedeniyle İspanyol futbol kulübünden ayrılmak zorunda kaldı ve Paris Saint-Germain kadrosuna katıldı.

Messi'nin Barcelona'dan ağlayarak ayrılması ile ilgili açıklamalarda bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro, "Onu ağlarken görünce ben de ağladım. O çok iyi ve geleneklerine bağlı, büyük zaferler elde etmiş bir çocuk." dedi.

Lionel Messi'yle finansal kısıtlamalar nedeniyle yeniden imzaya oturmadığı için FC Barcelona'yı hedef alan Maduro, Barcelona yönetiminin futbolcuya yaptığı şeyin çok çirkince olduğunu belirtti. Maduro'ya göre Barcelona onu, mümkün olduğunca çok para kazanmak için kullandı ve ardından gereksiz yere attı.

Maduro, Messi'nin ayrılışı ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Messi'ye yaptıkları çok çirkindi. Onunla birlikte ağladım, onu ağlarken gördüğümde ağladım çünkü o doğru bir adam, spor dünyasının bir başarısı. Ve ne yaptılar? Barcelona kulübünün direktörleri, Barcelona kulübünün sahip olduğu en büyük başarısı Messi'ye tekme attılar."

Messi, 8 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında çocukluğundan beri top koşturduğu futbol kulübü Barcelona'ya veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

Futbol yıldızı, 21 yılını geçirdiği kulüpte kalmak istediğini, ancak İspanya'nın en üst düzey futbol ligi La Liga'nın koyduğu kurallar, Barcelona ile sözleşmesini yenilemesine izin vermeyeceğini söyledi.

Kulüp geçen hafta, mali ve yapısal engeller nedeniyle Messi'yle yeni sözleşme imzalamayacağını açıkladı ve Barcelona Başkanı Joan Laporta, oyuncunun Fransa'nın PSG takımı ile görüşmelerde bulunduğunu doğruladı.

Lionel Messi, 10 Ağustos'ta PSG ile iki yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşma bir sezon daha uzatma opsiyonunu içeriyor. Barcelona'da yıllık 78 milyon avro alan Messi'nin PSG ile yıllık 50 milyon avroya anlaştığı belirtildi.

Kaynak: Star.com.tr