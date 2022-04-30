Maduro'dan Kuruluş Osman kararı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Devlet Başkanı Maduro, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu karma komisyonu en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum. Çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzaladık. Bütün bu konuları ele almak, karşılıklı iş birliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan'ın elini sıkmak için Türkiye'ye gideceğim." açıklamasında bulundu.

Daha önce "Diriliş Ertuğrul" dizi setini ziyaret eden Maduro, bu kez ise "Kuruluş Osman" dizi setine gideceğini belirterek, dizi oyuncularına selam gönderdi.

Maduro, konuşmasını "Türkiye'yi seviyoruz. Biz gerçek Türkiye dostuyuz. Venezuela, Türkiye'nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın barış, yaşasın iş birliği." sözleriyle tamamladı.