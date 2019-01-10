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Maduro'dan flaş açıklama: Seçim yapacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, kendisi aleyhine darbe çağrısı yapan Ulusal Meclis'i feshedip yeniden seçim kararı aldıklarını açıkladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 21:52
Maduro'dan flaş açıklama: Seçim yapacağız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, uluslararası medyanın da katıldığı basın toplantısında, "Ulusal Kurucu Meclis, hükümete karşı sürdürdürdüğü darbeyle yüzleşecek. Meclis yeniden yasal olan vekillerin seçilmesi kararını verdik” dedi. "İnşallah Venezuela'da iyi niyetli ve politik diyalog hâkim olur” ifadelerini kullandı.

Nicolas Maduro’nun çıkışı üzerine Venezuela Ulusal Meclisi, ordunun Maduro’ya desteğini açıklamasına rağmen halktan destek istedi. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaid, geçiş hükümeti ve Anayasa çerçevesinde yeni seçimler yapılması için şartların oluşturulması adına, tüm halkın desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.

İlk oturumda tartışılacak

Bu arada 45 milletvekili, Nicols Maduro hükümetini “yok hükmünde saymak” için Ulusal Meclis’e bir soru önergesi sundu. Soru önergesi metni bu yılın ilk oturumunda tartışılacak. Ayrıca metinde Maduro’dan bir kez daha yetkilerini meclise devretmesi ve ülkede yeni ve şeffaf seçimlerin yapılması isteniyor.

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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 21:52
  1. Maduro
  2. Venezuela

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  • BünyaminBünyamin20 dk önce
    İnşaAllah kazanır,ülkesinin yeri ve yabancı siyonstlerini ezer.

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