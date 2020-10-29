Maduro'dan Erdoğan'a mesaj

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, ülkesine sağladığı destek ve gösterdiği dayanışmadan dolayı teşekkür etti.

Maduro, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97'nci yıl dönümünde Türk halkına ve kardeşimiz Recep Tayyip Erdoğan'a tebriklerimi sunuyorum. Venezuela'ya sağlık mücadelesinde ve yeni çok kutuplu dünyanın inşasında koşulsuz destek ve dayanışması için teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Maduro, paylaşımında Türk bayraklı fotoğraf da kullandı.

Geçtiğimiz Ağustos ayında Venezuela ve Türkiye kültür merkezlerindeki faaliyetlerin kurulması ve işletilmesi, konut, sağlık ve eğitim birimlerinin inşası konusunda yeni anlaşmalara imza atılmıştı.

Yeni anlaşmaların imzalanmasından sonra yeni tip koronavirüse rağmen iki ülke arasındaki ticaret hacmi üçe katlanmıştı.

Ayrıca Türkiye, Venezuela'ya 288 yatak kapasiteli bir hastane inşa etme sözü vermişti.