Maduro'dan çok sert çıkış: Guaido hesap verecek! ABD'nin darbe planladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun er yada geç mahkeme önünde hesap vereceğini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Guaido er yada geç mahkeme önünde hesap verecek" dedi. Ayrıntılar geliyor...

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