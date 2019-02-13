Maduro'dan çok sert çıkış: Guaido hesap verecek!

ABD'nin darbe planladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun er yada geç mahkeme önünde hesap vereceğini söyledi.
13 Şubat 2019 Çarşamba 21:21
Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Guaido er yada geç mahkeme önünde hesap verecek" dedi.
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İşbirlikçi vatanının satan vatan hainini hesaba çekin ey Venezuela halkı
nostalji1 sa önce
esas hesabıMADARAdiktatörü verecek. Halkı ondan o kadar hoşnutsuz ki, Muhalefet liderine olan destek her gün katlanarak artıyor. Daha dün milyonlaronu dinlemeye gitti. Geri sayım başladıMaduro. 5-4-3 . amaseniyasal olarak indirecekler, ABd Senin için darbebile yapmaz!.
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