0553 313 94 23

Maduro'dan çok sert çıkış: Guaido hesap verecek!

ABD'nin darbe planladığı Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Guaido'nun er yada geç mahkeme önünde hesap vereceğini söyledi.

13 Şubat 2019 Çarşamba 21:21
Maduro'dan çok sert çıkış: Guaido hesap verecek!

Venezuela Devlet Başkanı Maduro "Guaido er yada geç mahkeme önünde hesap verecek" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 21:21
  1. Maduro
  2. Guaido
  3. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • tuğrultuğrul1 sa önce
    İşbirlikçi vatanının satan vatan hainini hesaba çekin ey Venezuela halkı
  • nostaljinostalji1 sa önce
    esas hesabıMADARAdiktatörü verecek. Halkı ondan o kadar hoşnutsuz ki, Muhalefet liderine olan destek her gün katlanarak artıyor. Daha dün milyonlaronu dinlemeye gitti. Geri sayım başladıMaduro. 5-4-3 . amaseniyasal olarak indirecekler, ABd Senin için darbebile yapmaz!.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Suudi kadınların "büyük biraderi" teknoloji devlerinden destek alıyor
  1. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
  2. Paris'teki gösteride polisi döven..
  3. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
  4. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
  5. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
  6. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
  7. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
  8. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
  9. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
  10. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
  11. AK Parti’nin Fatih Başkan Adayı Turan:..
  12. Meteorolojiden 3 il için kar yağışı..
  13. Mesut Özil'e kötü haber!
  14. Kuzey Makedonya'da trafik kazası: 13..
  15. ABD'de eski Hava -Kuvvetleri..
  16. Siyonistlerin hedefi olan İlhan..
  17. Obradovic: “30 dakika boyunca çok iyi..
  18. "FETÖ ile ilgili 1 milyon 150 bin..
  19. Milli Savunma Bakanı Akar’dan NATO..
  20. Kadınlar Eurocup: Galatasaray: 50 -..
Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

Günün Karikatürü

14 Şubat 2019
15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı