  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkardı! Son dakika...

Ülker Bisküvi yılın 9 ayını 80,9 milyar lira ciroyla kapattı! KAP'a bildirildi

6 yaşındaki bu kız çocuğu 335 kurşunla katledildi! İstanbul 2 No’lu Barosu’ndan “İsrail Soykırımı İçin Suç Duyurusu!”

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Terörsüz Türkiye hayat memat meselesidir! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, genel yayın yönetmenleriyle İstanbul’da buluştu

“64 Bin Çocuk Katledildi, 300 Bin Filistinli Çocuk Okulsuz! Gündüz derslik gece sığınma evi

CHP’de meclis krizi sözlü kavgaya dönüştü! “Durun siz kardeşsiniz!”

MHP: Namus sözü! Cumhur ittifakı olduğu sürece hainler hedeflerine ulaşamaz!

9 bin PKK'lı Türkiye'ye dönecek

Filistinlilere soruldu! İşte anket sonuçları: Hamas mı Mahmud Abbas mı?
Dünya Maduro'dan ABD'ye film göndermesi: Maduro: Hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyorlar
Dünya

Maduro'dan ABD'ye film göndermesi: Maduro: Hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyorlar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Maduro'dan ABD'ye film göndermesi: Maduro: Hayatı kötü bir Hollywood filmi sanıyorlar

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD'nin ülkesine yönelik artan askeri hareketliliğini ve tehditlerini sert sözlerle eleştirdi. ABD'nin kendilerini sürekli "kötü karakter" olarak gösterdiğini savunan Maduro, "Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız" dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin Karayipler bölgesindeki yoğun askeri hareketliliğine ve Venezuela'ya yönelik tehdit içeren adımlarına karşı sert ve retorik dolu bir yanıt verdi. Kırsal bir bölge ziyaretinde yaptığı konuşmada Maduro, ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini öne sürerek, Washington yönetimini gerçeklikten kopuk olmakla suçladı.

Miranda eyaletine bağlı kırsal bölgeyi ziyaret eden Maduro, yaptığı konuşmada, ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerine değindi.

ABD'nin kendilerini Hollywood filmlerindeki kötü karakterlere benzettiğini savunan Maduro, şunları söyledi:

"Hayatın kötü bir Hollywood filmi olduğunu sanıyorlar. Rambolar, her şeyi kazanıyor, biz ise her zaman kötü olan tarafız. Onlar, bombalıyor, öldürüyor, aşağılıyor ama yine de iyiler olarak kendilerini gösteriyorlar. Biz, Latinler, Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar, Karayipliler, Afrikalılar ise her zaman filmlerin kötü karakterleriyiz. Varsın onlar kendi kötü filmlerinde yaşasınlar, biz burada yaradanın kudretli vizyonuyla yeniden doğan güçlü bir mucize gibiyiz."

Maduro, ABD'nin Karayip Denizi'nde 14 haftadan bu yana ülkesini tehdit ettiğini belirterek, "15 gemileri, 2 bin 600 füzeleri, 100 uçakları var ve şimdi de Gerald Ford adlı dünyanın en büyük uçak gemisi geliyor. Gringolar (ABD), canları ne istiyorsa onu yapsın, biz sarsılmayız." ifadelerini kullandı.

Venezuela'da kapsamlı savunma sisteminin bulunduğunu dile getiren Maduro, "Kendine özgü bir askeri modelimiz ve bütünsel savunma konseptimiz var. Haftalardır denediğimiz ulusal bütünsel savunma sistemimiz mevcut. ABD emperyalizminin tüm saldırılarına rağmen Venezuela, büyüme ve kalkınma yolunda ilerlemeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

KARAYİPLER’DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

CIA'e Venezuela'da operasyon yetkisi verildi! Maduro hedefte mi?
CIA'e Venezuela'da operasyon yetkisi verildi! Maduro hedefte mi?

Dünya

CIA'e Venezuela'da operasyon yetkisi verildi! Maduro hedefte mi?

Trump canlı yayında savaş açtı: Venezuela'ya kara harekatı başlatıyoruz
Trump canlı yayında savaş açtı: Venezuela'ya kara harekatı başlatıyoruz

Dünya

Trump canlı yayında savaş açtı: Venezuela'ya kara harekatı başlatıyoruz

Venezuela'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Maduro ilan etti
Venezuela'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Maduro ilan etti

Dünya

Venezuela'dan ABD'ye karşı yeni hamle! Maduro ilan etti

CIA tuzağı bozuldu. Venezuela "Sahte bayrak"ı engelledi
CIA tuzağı bozuldu. Venezuela “Sahte bayrak”ı engelledi

Gündem

CIA tuzağı bozuldu. Venezuela “Sahte bayrak”ı engelledi

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte
ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

Dünya

ABD, gözünü Venezuela’nın yeraltı zenginliklerine dikti: Petrol ve madenler hedefte

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu
NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

Dünya

NYT duyurdu: Trump yönetimi Venezuela için gizli askeri planları devreye soktu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı
Gündem

TOKİ'den ev almak caiz mi? Abdullah Hoca'nın açıklamaları sosyal medyayı sarstı

Abdullah İmamoğlu isimli hoca, TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin dini açıdan çekincelerini dile getirdi. İmamoğlu’na göre proj..
İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu
Dünya

İsrail'e giden askeri sevkiyata baskın! Hepsine el konuldu

İsviçre'den İsrail’e gönderilen bir askeri sevkiyat, Belçika’nın Liege Havalimanı’nda baskın düzenlenerek durduruldu. Hükümet "malzemenin bl..
Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar
Dünya

Trump, resmen duyurdu! Orta Asya ülkesinden ihanet gibi karar

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan’ın Abraham Anlaşmaları’na katılmayı resmen kabul ettiğini açıkladı. Trump, Beyaz Saray’daki Orta Asya l..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23